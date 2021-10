Les Gardiens de la Galaxie : Cosmo, le chien qui parle avec un accent russe, sera aussi dans le jeu

Les Gardiens de la Galaxie est un jeu que Square Enix soutient fortement côté marketing et ça se ressent au nombre de vidéos qui sont publiées régulièrement. Si l'on a pu découvrir quelques uns des antagonistes que nos quatre gardiens vont devoir affrontement, il est question aujourd'hui de faire connaissance avec Cosmo, le chien cosmonaute et doué de paroles que les lecteurs des comics Marvel connaissent bien. Croisement hybride entre un golden retriever et un labrador, ce personnage haut en couleurs a été inspiré par Laïka, une chienne du programme spatial soviétique qui a eu la chance d'aller dans l'espace en 1957.



Reconnaissable avec son accent russe, ce chien possède un pouvoir de télépathie qu'il utilise pour communiquer avec les autres, sachant qu'il est aussi capable de lire dans l'esprit d'un être et de lui faire partager ses souvenirs. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il peut également masquer ses pensées et sa présence ainsi que celles de personnes ou entités psychiques et dresser des barrières psychiques autour de son esprit ou de celui d'autrui pour ainsi éviter toute intrusion psychique. Bref, il sera d'une grande aide pour nos gardiens de la galaxie et semble être un protagoniste important dans l'histoire du jeu. Il est présenté officiellement dans cette vidéo cinématique et pour le plaisir, on a rassemblé la VF et la VO pour que vous puissiez mesurer les différences. La sortie du jeu Les Gardiens de la Galaxie est toujours prévue pour le 26 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch dans une version cloud.