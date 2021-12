Les Gardiens de la Galaxie : 6 sneakers Adidas collectors arrivent en 2022, voici chaque modèle

Depuis toujours, le jeu vidéo s'est toujours bien marié avec la sape et cette collaboration entre Adidas et Gardiens de la Galaxie en est une nouvelle preuve. En effet, Eidos-Montréal, Adidas et Marvel ont dévoilé 5 paires de sneakers collectors aux couleurs du jeu vidéo Marvel’s Guardians of the Galaxy, à venir en 2022. Il s'agit de 6 modèles uniques, inspirés par les looks et les personnalités de Star Lord, Gamora, Rocket, Drax et Groot. Ce n'est pas que des couleurs, mais bel et bien des design différents, histoire que chaque pair corresponde à l'identité de chaque super-héros. James Liu, qui officie en tant que Senior Designer, Footwear, Exclusives chez Adidas explique la création de ces 6 modèles :

Star-Lord - Forum Hi 84 et Forum Mid

"Avec son charme old-school, Star-Lord est un expert non seulement des techniques de combat mais également des conflits galactiques. De la même manière, la Forum mid bénéficie d’un look rétro et est une sérieuse concurrente dans son domaine."











Gamora - ZX 2K Boost 2.0

“A travers la galaxie, Gamora a la réputation d’être une guerrière à la force, vitesse et dextérité sans égales... et d'être la fille de Thanos, le point de bascule du MCU ! Dernier modèle à arborer l’illustre nom ZX, la ZX 2K Boost possède un design épuré et affûté comme les lames de Gamora. Son armure et son apparence ont inspiré les couleurs et matériaux du modèle.”









Drax - Ozelia

“Drax est féroce et obstiné, avec une force surhumaine et un physique imposant. L’Ozelia est structurée comme une basket classique, mais possède des caractéristiques améliorées : une semelle intermédiaire renforcée, des renforts moulés et des lignes qui constituent un rappel de la forme bestiale de Drax.”







Groot - NMD R1

“Pour capturer l’essence de l’être végétal surnaturel qu’est Groot, nous sommes partis de la version trail du classique moderne NMD R1. Un des composants uniques de ce style est la semelle crantée, qui améliore naturellement la prise au sol. Un garde-boue sur la partie inférieure de la chaussure protège aussi le pied. Nous avons en plus utilisé un maillage bicolore en nuances de marron en hommage aux racines de Groot pour la partie supérieure, et un détail brodé incluant ‘JE S’APPELLE GROOT’ dans une langue extraterrestre du jeu.”









Rocket - ZX 1K Boost

“Tireur d’élite et fin stratège, Rocket est un raton laveur spécialiste des armes aux capacités améliorées. Nous avons utilisé la silhouette de la ZX 1K Boost comme base – c'est une interprétation moderne d’un style bien connu, utilisant les toutes dernières technologies pour une performance optimale. Nous avons ajouté des fonctions techniques comme le laçage rapide, et des éléments réfléchissants à haute visibilité inspirés de l’arsenal de Rocket”