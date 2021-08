Les Gardiens de la Galaxie : la musique du jeu aura un rôle très important, les développeurs s'expriment

A l'instar des films du MCU (réalisé par James Gunn), le jeu vidéo Marvel's Guardians of the Galaxy fera la part belle aux musiques. Les développeurs de Crystal Dynamics et Square Enix ont tenu à nous détailler tout le processus de création, et notamment comment Richard Jacques s'y est pris pour que l'ambiance années 80 soit l'un des aspects dominants dans le jeu. Le compositeur, qui est un vétéran des musiques de jeux vidéo, est allé enregistrer toute la soundtrack du jeu dans les studios Abbey Road à Londres. Il explique qu'il a pensé la musique comme un film de 22 heures, au point qu'il est même possible de s'asseoir à côté du joueur et juste le regarder jouer, en profitant des musiques. Au-delà des musiques enregistrées spécialement pour le titre, sachez que des morceaux sous-licence, avec des artistes tels que New Kids on the Block, Iron Maiden, Kiss ou bien encore Hot Chocolate. Il faut que tout le monde s'y retrouve et apprécie ces moments où Star Lord sort son walkman pour éliminer des ennemis plus efficacement.



La sortie de Gardiens de la Galaxie est attendue pour le 26 octobre prochain sur toutes les plateformes du moment.