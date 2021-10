Test Les Gardiens de la Galaxie : la presse est plutôt conquise, voici toutes les notes dans le monde

C'est aujourd'hui que sort Les Gardiens de la Galaxie, le jeu développé par Eidos Montréal depuis quasiment 5 ans, et qui a pris le partis-pris de proposer une aventure solo narrative avec Star Lord comme seul personnage jouable. Si les dernières previews du jeu il y a un peu plus d'un mois nous ont laissés avec quelques inquiétudes, il semblerait que le jeu soit in fine une bonne surprise. Sur Metacritic, le titre de Square Enix s'en sort avec la note moyenne de 81% dans sa version PS5 pour un total de 66 reviews recensées . Si on lit les différents avis, on se rend compte sur nos Gardiens de la Galaxie sont très attachants, avec un esprit de groupe bien présent et un humour qui fait mouche. L'ambiance très 80's participe à cet effet positif, d'autant que la musique a une part très importante dans le jeu. Les inconditionnels des comic-books y verront de nombreuses références à l'aspect cosmique, tandis que ceux qui ne jurent par le gameplay seront un brin déçus de l'aspect un peu trop brouillon des combats. C'était d'ailleurs sur ce point qu'on avait émis quelques réserves et il semblerait que la gestion des coéquipiers et la nuée d'éléments à l'écran soient toujours aussi bordélique. En attendant notre test, voici les notes obtenues un peu partout dans le monde.



