Les Gardiens de la Galaxie : un trailer de lancement rythmé et avec une bande-son redoutable

Dans un peu moins de deux semaines, Les Gardiens de la Galaxie tenteront de nous faire oublier la mauvaise expérience Marvel's Avengers, qui continue d'ailleurs de s'enfoncer avec l'arrivée prochaine d'un système lié au pay-to-win. Avec ce parti-pris de nous proposer une aventure solo narrative avec leur jeu, Eidos Montréal souhaite nous raconter leur vision du comic-book de Marvel, dont il s'inspire fortement. En effet, malgré la popularité des films de James Gunn pour le MCU, les développeurs canadiens ont opté pour une approche différente. On le voit d'ailleurs assez bien dans ce trailer de lancement diablement rythmé et monté avec un certain goût. De cette manière, on pourrait même croire que ce Gardiens de la Galaxie va débarquer sans aucune fausse note, ce qui n'est clairement pas le cas quand on prend le jeu en mains. On avait en effet déceler de grosses faiblesses dans le gameplay et le game design, avec des combats brouillons et des commandes peu intuitives. Heureusement, ce trailer de lancement nous fait oublier ces écueils qu'on espère corrigés pour le test. La sortie de Les Gardiens de la Galaxie est fixée au 26 octobre prochain.