Les Gardiens de la Galaxie : voici la liste des musiques officielles du jeu, y a du A-Ha, du Kiss et du Mötley Crüe

C'est comme ça depuis le premier film réalisé par James Gunn, la musique dans Gardiens de la Galaxie occupe une place centrale, et l'adaptation en jeu vidéo ne fera pas défaut. Après nous avoir présenté Cosmo, le chien russe doué de paroles il y a quelques jours, Square Enix et Eidos Montréal nous donnent des précisions sur les morceaux qui figureront dans le jeu vidéo le 26 octobre prochain. Des musiques sous licence qui permettront de nous immerger encore plus dans l'ambiance, avec des artistes aussi divers que variés. A-Ha, Kiss, Wham, Bonnie Tyler, Def Leppard, Rainbow, Billy Idol, Europe, New Kids on the Block et bien d'autres encores, les années 80 sont bel et bien représentées. Mais en sus de ces chansons sous licence, on pourra aussi se délecter de morceaux originaux, composés par Steve Szczepkowski, directeur audio et grand adorateur de hard-rock devant l'éternel. Pour les besoins du jeu vidéo, il a donc créé un groupe fictif, celui de Star Lord, avec un album de circonstance : Space Rider. Il y a d'ailleurs quelques morceaux à écouter tout de suite, sans modération. Voilà le genre d'initiatives originales qu'on apprécie. Espérons que le jeu vidéo suive derrière...





Musiques sous licence





- Blondie - Call Me

- Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

- Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

- Hot Chocolate - Every 1's A Winner

- Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

- Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

- EUROPE - The Final Countdown

- New Kids on the Block - Hangin' Tough

- Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

- Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

- KISS - I Love It Loud

- Flock of Seagulls - I Ran

- Culture Club - I'll Tumble 4 Ya

- Mötley Crüe - Kickstart My Heart

- Simple Minds - Love Song

- Rick Astley - Never Gonna Give You Up

- Frankie Goes To Hollywood – Relax

- Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

- Rainbow - Since You Been Gone

- A-ha - Take On Me

- Soft Cell - Tainted Love

- Loverboy - Turn Me Loose

- Autograph - Turn Up the Radio

- Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

- Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

- Starship - We Built This City

- Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

- Billy Idol - White Wedding