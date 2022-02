Les Gardiens de la Galaxie : Square Enix déçu, le jeu ne s'est pas bien vendu

Square Enix et les jeux Marvel, c'est compliqué. Après un Marvel's Avengers décevant sur tous les points (critique comme commercial), voilà que le Marvel's Guardians of the Galaxy fait lui aussi des siennes. En effet, dans son dernier rapport financier datant du 4 février 2022 et rendu publique récemment , l'éditeur japonais fait savoir sa déception quant aux ventes réalisés par le titre. Le détails des chiffres est resté secret, mais face au succès critique, ses bonnes notes et son trophée du meilleur jeu narratif aux derniers Game Awards, Square Enix pensait sans doute que le public allait suivre. Les paramètres d'un tel échec commercial sont nombreux (campagne marketing trop timide, jeu trop éloigné des fillms Marvel), mais pour Yosuke Matsuda, directeur délégué de Square Enix, la concurrence était beaucoup trop forte au moment de sa sortie. Pourtant, le 26 octobre dernier, Les Gardiens de la Galaxie n'avait pas de forte concurrence, si ce n'est un Mario Party Superstars sorti dans la foulée et qui ne s'adresse pas vraiment au même public. Square Enix peut alors blâmer les titres parus début octobre tels que FIFA 22, Far Cry 6 et Metroid Dread, mais encore une fois, difficile de leur jeter la pierre quand on sait que les genres sont clairement différents. Toujours est-il que Square Enix cherche des solutions pour rebooster les ventes de son jeu ; sans doute par le biais de promotions et autres réductions.