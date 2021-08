Les Gardiens de la Galaxie : Lady Hellbender (Inferno) face à Star-Lord et à Drax dans une cinématique

Alors que son reveal à l'E3 2021 n'a guère enthousiasmé les foules, Marvel's Guardians of the Galaxy donne des nouvelles via une nouvelle vidéo publiée sur tous les canaux liés à Marvel et à Square Enix. Il s'agit de la présentation de Lady Hellbender, plus connu chez nous sous le nom de Lady Inferno, et qui sera l'un des antagonistes que l'équipe de Star Lord devra affronter. Nos héros tente de lui vendre une créature atypique (Rocket Racoon ou Groot) pour pouvoir pénétrer dans son royaume. Manque de chance, Lady Hellbender reconnaît Drax, le Thanos-killer, qui va devoir négocier avec elle pour ne pas déclencher une guerre qui semble pourtant imminente. Avec cette vidéo, Square Enix et Eidos Montréal nous prouvent que la narration sera un élément fort de ce Gardiens de la Galaxy, qui prend le contre-pied de Marvel's Avengers et son système de jeu-service multijoueur.



La sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est attendue pour le 26 octobre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.