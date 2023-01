Les Fourmis : premières images du jeu adapté du roman de Bernard Werber, c'est de l'Unreal Engine 5

Annoncé en avril 2022 par un Bernard Werber un peu trop bavard sur Facebook , le jeu vidéo Les Fourmis daigne enfin s'officialiser en ce mardi 24 janvier 2023. Par le biais d'un communiqué de presse, Microids révèle plusieurs choses. La première, c'est l'année de sortie du jeu, programmée pour 2024 sur l'ensemble des supports. Ensuite, on apprend que c'est un studio français, Tower Five, qui est dessus, et qui a déjà travaillé avec l'éditeur français, notamment sur la refonte de XIII Remake en 2022, qui était sorti deux ans plus tôt avec une gueule cassée. Basés à La Rochelle, les développeurs nous font savoir que le jeu tournera sous Unreal Engine 5, gage d'une certaine qualité graphique. Et il suffit de jeter un oeil aux premières images pour constater un rendu graphique plus que séduisant. Afin de donner vie à l'oeuvre de Bernard Werber, Tower Five a opté pour un jeu de stratégie, teinté d'éléments de gameplay à la Pikmin.A taille de fourmi, avec une caméra proche des insectes et donc du sol, les joueurs vont devoir faire prospérer une colonie de fourmis (mais pas que), sachant qu'il faudra survivre via des batailles tactiques et stratégiques. Exploration, stratégie, affrontements, mais aussi alliance avec la faune locale seront nécessaires pour sortir victorieux des nombreux défis qui attendent les joueurs. On apprend aussi que Les Fourmis proposera une narration qui suit le rythme des saisons, sachant qu l'environnement et les mécaniques de gameplay s'adapteront en fonction. Mieux, les maps du jeu changeront selon le moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule) et les ennemis se comporteront différemment. De bien belles promesses à venir en 2024 donc. On attend maintenant la première vidéo.