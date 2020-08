Les collectors d'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion officiellement privés du jeu en boîte sur Xbox One

Il y a quelques jours, des internautes curieux pointaient du doigt un drôle de geste de la part d'Ubisoft, aujourd'hui officialisé par l'éditeur lui-même : oui, les éditions collectors d'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion ne comprendront pas de jeu en version physique... sur Xbox One. À la place ? Un code pour télécharger le titre sur son disque-dur, au grand dam de la communauté Microsoft qui devra tout de même dépenser 199,99 euros pour acquérir le précieux coffret.Évidemment, le hic, c'est que l'offre reste inchangée du côté de la PlayStation 4, avec la présence du titre en boîte dans les collectors correspondant, et ce pour le même prix. Cette mesure n'a pas été justifiée par Ubisoft mais, étant donné qu'elle ne concerne que l'Europe, il y a fort à parier que la firme ait décidé de faire des économies en misant sur la plateforme commerciale la plus rentable après une étude de marché. Il va falloir faire avec...Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre, Watch Dogs le 29 octobre et Far Cry 6 le 18 février 2021.