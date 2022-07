Les 4 Fantastiques : il ne s'agira pas d'une Origin Story, Kevin Feige donne des détails

Annoncé depuis un moment, le deuxième reboot des 4 Fantastiques prend forme petit à petit. Lors de la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige a révélé la date de sortie du film, attendue pour Novembre 2024 et fera partie des tous premiers films de la Phase 6 du MCU, qui aura droit à deux films Avengers à 6 mois d'intervalle. Si le projet reste encore flou, le bis boss de Marvel Studios a tout de même révélé que ce Fantastic Four ne sera en rien une nouvelle origin story. Interviewé par The Hollywood Reporter, Kevin Feige a expliqué que "beaucoup de monde connaissait désormais les bases de l'histoire des 4 Fantastiques et qu'il est temps de montrer quelque chose d'inédit et qui n'a jamais été vu au cinéma". Avec une saga désormais tournée vers le Multiverse et la menace Kang qui est désormais acquise, Reed Richards et ses compagnons auront fort à faire pour contrer les plans aux côtés des autres Avengers, sachant que Dr Doom devrait être également présenté dans le film-reboot.Toujours est-il que pour l'heure, on ne sait toujours pas qui va incarner les quatre protagonistes que sont Mr Fantastique, la Femme invisible, la Torche humaine et la Chose. Evidemment, beaucoup espèrent le retour de John Krasinski dans le rôle de Reed Richards, mais on rappelle que ce dernier avait été casté dans Dr Strange in the Multiverse of Madness pour faire plaisir à Internet. Sans oublier qu'il s'agit d'une version appartenant à la Terre-383, différent de la timeline du MCU et qu'il s'agit-là d'un variant. Variant qui se fait désintégrer en moins de 2 secondes par une Wanda Maximoff au plus haut de ses pouvoirs...