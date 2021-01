LEGO Mario : un nouveau set en vente, il y a 4 nouveaux méchants dedans, les détails

Sorti le 1er août 2020, LEGO Mario est le fruit de la collaboration entre Nintendo et LEGO qui proposent un nouveau type de jouets, plus interactifs et dans l'esprit des jeux de la firme de Kyoto. Véritable succès commercial, notamment à Noël, le Starter Pack vendu 60€ s'accompagne depuis plusieurs mois de différents sets supplémentaires pour élargir l'inventivité des enfants. Justement, LEGO et Nintendo continuent d'enrichir leur collaboration avec l'arrivée d'un nouveau set, répondant au nom de "Invente ton aventure", et qui a fait l'objet d'une vidéo de 2 minutes qui nous permet de voir les nouveautés. On retiendra avant tout la présence de 4 ennemis de Mario que sont Goomba, Paratroopa, Larry et enfin un Bob-Omb. Il y aura également d'autres objets tels qu'un Bloc-Time et d'autres plus personnalisables. Encore une fois, il sera possible de créer plusieurs parcours différents avec ce même nombre de pièces proposées dans le nouveau pack, à savoir 366 pièces. De quoi s'amuser encore pendant des heures.