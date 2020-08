Le Seigneur des Anneaux Gollum : ce sera finalement un titre cross-gen, le Mordor pour tous

Doucement mais sûrement, Daedlic Entertainment continue de distiller des informations autour de son projet franchement alléchant : Le Seigneur des Anneaux Gollum. Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, un titre entier s'axera autour de notre cher bonhomme torturé, nous permettant de l'incarner pendant toute l'aventure et de découvrir encore davantage sa personnalité... divisée.Si vous pouvez retrouver plus de détails sur le jeu ici et la toute première vidéo diffusée il y a peu ci-dessous, les développeurs nous informent ici de détails importants : les plateformes qui accueilleront le titre lors de sa sortie, en 2021. Et si l'on savait que Le Seigneur des Anneaux Gollum arriverait bien sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, il en sera de même pour les machines actuelles que sont la PlayStation 4, la Xbox One et même la Nintendo Switch. Un projet complètement cross-gen, donc, pour toucher un maximum de personnes : espérons seulement que l'optimisation soit au poil sur chacun des supports.Désormais, il n'y a plus qu'à attendre patiemment pour une démo de gameplay en bonne et due forme et, bien entendu, une date de sortie précise.