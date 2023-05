Test Le Seigneur des Anneaux Gollum : les notes sont tombées et c'est catastrophique, l'un des pires jeux de l'année

, affiché avec un rouge bien sanguinolent, qui permet de montrer à quel point le studio n'a ni compris comment insuffler l'esprit du Seigneur des Anneaux dans son jeu, ni même comment établir des mécaniques de gameplay en 2023. Pour de nombreux testeurs, c'est actuellement l'un des pires jeux auxquels ils ont joué en 2023, voire même de ces 10 dernières années. C'est dire le niveau...







Games.cz : 3/10

Des graphismes laids, des animations d'un autre temps, des contrôles de merde, une conception de niveau confuse et beaucoup, beaucoup de bugs, y compris certains vraiment inacceptables. Même une histoire bien racontée qui enrichit intelligemment et avec sensibilité l'univers de Tolkien ne peut pas sauver le voyage laborieux de Gollum vers la liberté.



Eurogamer Poland : 4/10

Gollum est probablement le pire jeu se déroulant dans l'univers de Tolkien, il est aussi répugnant que le personnage principal lui-même. L'idée de base était vraiment bonne et on peut dire que les développeurs connaissent et comprennent le matériau d'origine, mais le jeu est raté, avec ses graphismes obsolètes, des phases de plate-forme frustrantes, des problèmes techniques en abondances et des mécanismes d'infiltration d'un autre âge.



C'est aujourd'hui que sort

WellPlayed : 3/10

Avec son design complètement daté, Le SeigneUr des Anneaux Gollum est une expérience fastidieuse à travers la Terre du Milieu, que même les plus fervents fans de l'oeuvre de Tolkien auront du mal à apprécier.



Gamer : 2.5/10

Les très rares qualités présentes dans Le Seigneur des Anneaux Gollum cèdent sous l'énorme poids de médiocrité qu'il recèle. Le jeu tente des choses, mais le jeu est à peu près aussi oubliable que l'un des milliers d'orcs massacrés dans les films.



Gfinity : 2/10

Le Seigneur des Anneaux Gollum, comme le personnage-titre, est laid, malformé et infesté d'insectes.



GameSpot : 2/10

Tout comme la quête de Gollum pour l'Anneau Unique, ma quête pour terminer Le Seigneur des Anneaux Gollum était truffés de désillusions, de niveaux impossibles à traverser et une folie sans cesse grandissante. Et comme Gollum, mon voyage était condamné dès le départ. Donc, si l'objectif principal des développeurs était de vraiment vous mettre dans la peau d'un personnage aussi pitoyable et peu aimable confronté à une douleur et à une souffrance constantes à chaque tournant, ils ont au moins réussi cela.



Push Square : 2/10

Le Seigneur des Anneaux Gollum est un gâchis. Il n'y a pratiquement aucune qualité à trouver au milieu de ce qui ne peut être décrit comme une énorme opportunité manquée. Il pouvait cependant être un candidat potentiel pour une expérience narrative différente du Seigneur des Anneaux, mais avec une technique obsolète aussi honteuse, des commandes maladroites, des graphismes d'un autre temps et une histoire ennuyeuse, Gollum rate complètement le coche . En tant que grands fans des livres, des films et des jeux, il est triste de voir qu'il n'y a rien de précieux dans cette expérience.





SpazioGames : 5/10

Le Seigneur des Anneaux Gollum était une mauvaise idée sur le papier et est encore pire en tant que jeu vidéo maintenant que nous pouvons y jouer. Avec une intrigue terne et ennuyeuse et des mécaniques de gameplay obsolètes, on se demande comment cela peut être réel en 2023.



CGMagazine : 5/10

Les moments où Le Seigneur des Anneaux Gollum brille le plus, c'est lorsque où Gollum parle avec des PNJ.



God is a Geek : 5/10

Le Seigneur des Anneaux Gollum est jonché de problèmes techniques, et son gameplay raté nous font oublier que son histoire aurait pu être sympa à raconter.



Noisy Pixel : 4.5/10

Malheureusement, Le Seigneur des Anneaux Gollum n'est pas le précieux que nous recherchions. Les mécanismes de combat de Gollum peuvent être amusants mais il ne s'agit pas d'une caractéristique importante dans un jeu, qui est handicapé par des séquences de plate-forme indigeste et des rendus visuels datés. Le doublage est plutôt réussi, tout comme la bande-son stellaire, mais il n'y a aucune raison véritable de vous laisser séduire par cette expérience rétrograde, même si vous aimez le personnage de Gollum.



4Players.de : 4/10

De bonnes idées mal mises en œuvre : le conflit intérieur bien mis en scène de Gollum dans un monde cohérent avec des faiblesses qui sévissent.



GamesRadar+ : 4/10

Au final, difficile de ne pas sortir du Seigneur des Anneaux Gollum avec un goût amer en bouche. Vous pouvez voir des lueurs de l'intention de Deadalic de créer un autre type de jeu du Seigneur des Anneaux tout au long, en particulier dans la façon dont il manifeste l'état psychologique unique de son héros improbable, mais ces points lumineux sont rapidement perdus au milieu de toutes les autres façons dont Gollum trébuche dans son exécution . Peut-être existe-t-il un jeu Gollum qui pourrait fonctionner à la fois au niveau narratif et mécanique, un jeu qui recadre notre relation avec le personnage emblématique au point où les gens réfléchissent à deux fois avant de faire leurs terribles impressions sur lui lors de fêtes. Hélas, Le Seigneur des Anneaux : Gollum n'est pas ce jeu. Je suis désolé de le dire, mais ces terribles impressions sont là pour rester pour le moment.



IGN Spain : 4/10

Le Seigneur des Anneaux Gollum est une aventure furtive, d'action et de plateforme qui a des idées intéressantes, mais qui manque de finition. Un jeu vidéo de structure classique dont les lacunes sont évidentes à la fois dans le récit, comme dans le gameplay, la technique et l'esthétique.



Gameblog : 4/10

En définitive le constat est triste. Daedalic Entertainment avait la possibilité de faire un jeu assez intimiste sur un personnage central de la saga de Tolkien, en s'éloignant des grandes batailles de la Guerre de L'Anneau. Mais au final le résultat est décevant, techniquement à la ramasse et en termes de mécaniques de jeu. C'est rigide, ce n'est pas très joli et c'est rempli de bugs. On est en peu en face d'un vieil orc malade que l'on a simplement envie d'achever au plus vite avec une dague elfique. Seuls les fans de Tolkien pourront y trouver leurs comptes en appréciant l'histoire et l'exploration des zones de la Terre du Milieu.



We Got This Covered : 4/10

Le Seigneur des Anneaux: Gollum a le fantôme de bonnes idées parsemées partout, mais elles sont terriblement gênées par des graphismes datés; commandes rigides et bancales ; bugs, problèmes et plantages sans fin ; et des gadgets dans le jeu qui ne sont pas à la hauteur de leurs nobles ambitions. Le roi Theoden le résume le mieux : "Vous n'avez aucun pouvoir ici."



Twinfinite : 3/10

Le Seigneur des Anneaux: Gollum ne fait rien d'amusant ou d'intéressant comme des jeux similaires (meilleurs) comme A Plague Tale: Innocence et Requiem. Il est difficile de dire si même les fans les plus fidèles du Seigneur des Anneaux trouveraient quelque chose de valable ici. Considérant que de bons jeux du Seigneur des Anneaux existent, celui-ci semble incroyablement déplacé.



Press Start : 3/10

J'ai du mal à penser à une expérience positive au cours des treize heures que j'ai passées à jouer à ce jeu. Gollum est sans inspiration et daté et les fans du Seigneur des Anneaux méritent mieux que cela.



Inverse : 3/10

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est un jeu de plateforme d'action désordonné et frustrant qui se déroule en Terre du Milieu. ... La plupart du gameplay implique la plate-forme et la furtivité, bien que ni l'un ni l'autre ne fonctionne très bien. Gollum regorge de problèmes techniques qui aggravent encore une expérience autrement désagréable, et l'histoire ennuyeuse du jeu le rend difficile à recommander, même aux fans les plus inconditionnels du Seigneur des Anneaux.





Hobby Consolas : 5.5/10

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est un jeu louable pour l'effort de Daedalic pour raconter une histoire tout à fait originale en Terre du Milieu en mélangeant des mécanismes de furtivité et de plateforme, mais il s'effondre de presque tous les côtés : contrôles imprécis, IA terrible, récit fade, obsolète level design et graphismes d'une autre génération.