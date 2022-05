Le Seigneur des Anneaux Gollum : une date de sortie et un poster percutant !

Daedalic Entertainment arrivera le 1er septembre 2022, à la fois sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, tandis que la version Switch devra attendre plusieurs mois supplémentaires pour que le portage se fasse correctement (et oui, c'est une tannée pour porter les jeux multi-support sur cette machine, parole de dev). Côté gameplay, c'est encore très flou, puisque le jeu n'a encore rien montré de ses mécaniques, et tout juste sait-on que Gollum devra davantage s'infiltrer que se battre dans cette expérience qui nous permettra de revivre les moments-clefs du Seigneur des Anneaux. On espère que le jeu nous permettra d'aborder la double personnalité de Gollum / Smeagol pour plus d'intérêt et de profondeur. En attendant, on a le droit à un nouveau poster.