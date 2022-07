Gollum Le Seigneur des Anneaux : enfin du gameplay, il va y avoir beaucoup d'infiltration

Le Seigneur des Anneaux Gollum est un jeu qui a toujours refusé de dévoiler son gameplay. Hormis quelques bribes rapides ici et là dans des trailers souvent en CGI, cette absence de transparence de la part des développeurs de Daedalic Entertainment ne présageait rien de bon. Il aura donc fallu attendre la Nacon Connect 2022 pour que le studio en charge ose enfin montrer à quoi ressemblera le titre. Première chose, on constate qu'il y aura beaucoup d'infiltration. Ce qui est assez logique quand on voit le personnage de Gollum / Smeagol, qui n'a clairmeent pas la carrure ni la motivation d'aller se battre comme les grands guerriers nains ou elfes. Du coup, l'ancien Hobbit va privilégier les fourberies en attaquant souvent dans le dos, par surprise et jamais de front. Dans la vidéo qui l'accompagne, on le voit courir pour aller se cacher dans les fourrés, escalader des parois rocheuses, fuir la lumière, lancer des projectiles, avancer le long d'une corniche suspendu et bien d'autres possibilités encore. Toujours est-il que la sortie est attendue pour le 1er septembre prochain sur PC, PS5, Xboc Series, PS4 et Xbox One.





