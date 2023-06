Le Seigneur des Anneaux Gollum : les développeurs présentent leurs excuses pour la piètre qualité de leur jeu

C'est malheureusement devenu monnaie courante. Après un lancement chaotique viennent les excuses, et c'est désormais au tour du jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum de se plier au douloureux exercice du mea culpa public. Suite en effet aux tests catastrophiques de leur jeu (39% de moyenne sur Metacritic), les développeurs de Daedalic Entertainment se sont fendus d'un long message sur leurs différents réseaux sociaux pour se justifier d'un tel résultat. Ils expliquent avoir lu tous les retours des joueurs, écouté les critiques et expliquent avoir travaillé avec diligence pour résoudre le maximum de problèmes techniques avant la sortie du jeu. Le studio allemand présente donc ses excuses pour avoir déçu les joueurs qui n'ont malheureusement pas pu profiter de l'expérience qui était promise.





A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) 26 mai 2023





Chers joueurs,





Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l'expérience décevante que beaucoup d'entre vous ont vécue avec Le Seigneur des anneaux : Gollum lors de sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n'ait pas répondu aux attentes que nous nous étions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela aurait pu causer.





Notre objectif en tant que studio et en tant que fans passionnés du Seigneur des Anneaux a toujours été de raconter une aventure captivante et immersive basée sur une histoire. Créer une histoire avec la Terre du Milieu comme terrain de jeu a été le plus grand honneur – et le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés jusqu'à présent.





Chez Daedalic, nous comprenons que le succès d'un jeu repose sur le plaisir et la satisfaction de ses joueurs. Nous apprécions vraiment vos commentaires et avons activement écouté vos voix, lu vos commentaires et analysé les critiques et suggestions constructives que vous avez fournies.





Notre équipe de développement a travaillé avec diligence pour résoudre les bugs et les problèmes techniques que beaucoup d'entre vous ont rencontrés. Nous nous engageons à vous fournir des correctifs qui vous permettront de profiter pleinement du jeu.





Encore une fois, nous nous excusons profondément pour tout inconvénient causé et nous apprécions votre compréhension pendant cette période. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès et à fournir une communication transparente concernant les correctifs et améliorations à venir. Votre passion et votre dévouement en tant que joueurs ont été le moteur de notre détermination à faire les choses correctement.





Merci pour votre soutien. Sincèrement,

Daedalic Entertainment



Cela dit, si Daedalic Entertainment revient sur la technique et les bugs, le mal pour Le Seigneur des Anneaux Gollum est bien plus profond, avec un gameplay obsolète, présentant des mécaniques d'infiltration que même le premier Splinter Cell en 2001 faisait déjà mieux. On ne sait pas si les développeurs allemands essaient de noyer le poisson en se focalisant sur l'aspect technique de leur titre, mais clairement, ces derniers n'ont pas le niveau pour faire un jeu vidéo en 2023. Chose que les internautes n'ont pas hésité à pointer du doigt, rappelant au passage que Daedalic Entertainment développe un autre jeu vidéo estampillé depuis juin 2022 et dont l'annonce n'a pas encore été faite. Mais après un tel tollé avec Gollum, reste à savoir si les ayant-droits des oeuvres de Tolkien ont encore envie de travailler avec le studio allemand...