Le Seigneur des Anneaux Gollum : Nacon dévoile le Story Trailer, on en sait plus sur Sméagol

Le Seigneur des Anneaux Gollum, c'était en juillet de l'année dernière, et c'était pour nous annoncer le report du jeu à une date inconnue. Depuis, c'était le silence-radio complet jusqu'à la fameuse Nacon Connect qui a permis d'avoir un nouveau trailer. Cette fois-ci, les développeurs de Daedalic Entertainment ont décidé de mettre l'accent sur l'histoire et les enjeux qui attendent notre Sméagol désespéré, prêt à tout pour rester auprès de sa précieuse bague. Les développeurs rappellent d'ailleurs qu'il s'agira d'une histoire inédite, jamais racontée et qui va permettre ainsi de faire la connaissance avec d'autres personnages. Cette vidéo nous permet d'avoir de légers extraits avec du gameplay, mais l'ensemble reste assez timide. On espère que Nacon reprendra la parole autour du jeu, mais en attendant, sachez que le jeu est attendu pour cette année, en 2023, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.









La dernière fois que nous avions eu des nouvelles du jeu