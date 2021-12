Le Seigneur des Anneaux Gollum : un nouveau trailer en CGI, en attendant du gameplay

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est un jeu qui se fait attendre. Non seulement chacune de ses sorties ne montre jamais grand-chose, mais en plus les développeurs peinent à parler du gameplay. On a bien eu un teaser en mars 2021, avec quelques secondes de jeu in-game, mais rien de bien concret. A l'occasion des Game Awards, le titre de Daedalic Entertainment et de Nacon est revenu avec une bande annonce en images de synthèse. Cela permet en effet d'avoir un aperçu de l'ambiance qui peut régner dans le jeu, et du rendu de Gollum dans cette version jeu vidéo, mais pas de quoi se régaler véritablement. Seul élément que l'on sait, c'est que le joueur va devoir jongler entre les deux personnalités du personnage de Gollum, qui se faisait appeler jadis Sméagol et qui était encore un noble Hobbit.





Annoncé en 2049,La sortie de Le Seigneur des Anneaux : Gollum est toujours attendue pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.