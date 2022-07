Le Seigneur des Anneaux Gollum repoussé à une date inconnue, les développeurs se justifient

Sméagol soit à la hauteur des espérances.

Daedalic Entertainment vient d'annoncer le report de son jeu, à une date ultérieure, de plusieurs mois, mais sans plus de précisions. Bien sûr, ce report a pour but d'offrir la meilleure expérience possible, mais à un mois seulement de sa date de sortie initiale, une telle annonce peut évidemment inquiéter les joueurs. Les développeurs se justifient par le souhait de ne pas la trahir la vision de J.R.R. Tolkien et que des nouvelles seront donnés prochainement. En attendant, on rappelle que le premier vrai trailer de gameplay a été révélé tardivement, au début du mois de juillet, trois ans après sa prime annonce. Espérons que ce jeu d'infiltration aux commandes de