Le Seigneur des Anneaux Gollum : enfin du gameplay, un teaser pour plonger en plein Mordor

Voilà maintenant deux ans que l'on sait l'existence du Seigneur des Anneaux Gollum, un jeu contant une histoire inédite sur le fameux Sméagol. Particulièrement torturé (en plus d'être schizophrénique à 100%, tout est normal), notre célèbre bonhomme sera donc jouable tout du long avec un fort aspect d'infiltration, en plus de grosses phases narratives. Bref, si l'on vous conseille de jeter un œil ici pour plus d'informations sur la jouabilité et le design,: c'est déjà ça et désormais, on croise les doigts pour voir une véritable séquence de jeu.Originalement prévu pour cette année, Le Seigneur des Anneaux Sméagol sortira finalement en 2022 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.