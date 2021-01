Le Seigneur des Anneaux Gollum repoussé à 2022, Nacon est co-éditeur sur le jeu

Annoncé en 2019 pour une sortie calée à 2021, Le Seigneur des Anneaux : Gollum ne sortira finalement pas cette année. C'est le studio Daedalic Entertainment qui le fait savoir, sans pour autant donner des explications à son report. Le focus est plutôt donné sur l'arrivée de Nacon au sein de l'édition du jeu, apportant son soutien moral et financier pour que la sortie, désormais programmée pour 2022 sans plus de précisions, se passe pour le mieux. Le communiqué nous rappelle que le concept du jeu, à savoir un jeu d’action-aventure avec une importante dimension narrative, sachant que cette fois-ci, on incarnera Gollum dans sa quête à retrouver l'anneau, son cher Précieux. Grâce à son agilité, Gollum pourra escalader n'importe quelle surface, se faufiler partout et sauter sur tout ce qui lui bouge. Forcément tiraillé par sa double personnalité, Gollum est un personnage qui peut se montrer imprévisible et c'est au joueur de gérer les deux aspects du personnage. Pour rappel, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est attendu sur toutes les plateformes : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X|S.