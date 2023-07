Gollum : l'échec du jeu entraîne des licenciements et un impact dramatique sur leur prochain jeu

Entertainment explique faire tout son possible pour que les personnes licenciées puissent retrouver un emploi auprès de ses partenaires, mais que l'échec du jeu est une épreuve difficile pour l'entreprise. On apprend d'ailleurs que le deuxième jeu "Le Seigneur des Anneaux" qui était en développement depuis 2 ans est stoppé pour éviter un deuxième drame. On se rappelle que Daedalic Entertainment avait sorti des jeux tels que

Le Seigneur des Anneaux Gollum aura porté un coup fatal à son studio de développement, Daedalic Entertainment, qui vient d'annoncer l'arrêt de la production de jeux vidéo en interne. C'est à l'occasion d'une interview accordée au site allemand Games Wirtschaft que la nouvelle s'est répandue, expliquant que la société va recentrer sur son métier premier : l'édition de jeux vidéo. Cela a évidemment des conséquences dramatiques immédiates, avec le licenciement de 25 des 90 employés qui représentaient le studio basé à Hamburg. DaedalicState of Mind, Deponia ou Les Piliers de la Terre aux qualités relatives, mais qui n'avait pas connu pareille déconvenue. On se souvient aussi que Nacon avait racheté Daedalic Entertainment en février 2022 pour la somme de plus 50 millions d'euros, avec des ambitions importantes à l'époque. On imagine que ce n'était pas la meilleure des décisions...