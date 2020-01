Le Seigneur des Anneaux Gollum : enfin plus d'infos sur le jeu entièrement consacré au personnage iconique !

Daedalic Entertainment d'un jeu totalement inédit : comme son nom l'indique, Le Seigneur des Anneaux : Gollum se consacrera entièrement au célèbre personnage de J.R.R. Tolkien et c'est, pour ainsi dire, une première dans l'industrie culturelle. On nous promet "un jeu d'action-aventure basé sur la narration" mais, pour autant, aucune image officielle n'a pour l'instant été communiquée : il faut donc s'en tenir à notre imagination ou, bonne nouvelle, à l'interview récemment donnée par le magazine EDGE au PDG du studio, Cartsen Fichtelmann, et au Senior Productor, Kai Fiebig.



Les deux développeurs ont ainsi pu s'exprimer un tantinet sur la nature du jeu et du personnage principal : la première chose à retenir, c'est que Gollum ne ressemblera pas à celui que l'on connait tous, popularisé au cinéma par Peter Jackson. "Il ne ressemble à Andy Serkis", avoue ainsi le producteur. "Nous sommes partis de la personne humaine qu'il était originellement, avant que l'Anneau ne le consume." Le directeur de la firme rajoute d'ailleurs que dans les livres, "aucune taille n'est donnée à Gollum au départ", le comparant à "une sorte de monstre gigantesque émergeant de son marais".



Comme chacun le sait, la personnalité bipolaire de Gollum - anciennement Sméagol - occasionne quelques scènes pour le moins marquante. Cette schizophrénie sera, justement, très mise en avant au sein du jeu, servant même d'éléments de game design : "Étant donné que Gollum se parle tout seul et tout le temps, n

Nazgûl devraient mouvement le périple de notre héros, et visiblement "les moins cool d'entre eux". Bon, nous voilà maintenant particulièrement excités à propos de ce titre qui devrait débarquer, si tout va bien, en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Vivement les premiers visuels.





Le logo officiel du jeu, seule image donnée pour le moment