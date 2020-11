Le Seigneur des Anneaux Gollum : SSD, ray-tracing, la PS5 sera bien exploitée

Jonas Husges, du studio Daedelic Entertainment, a ainsi donné quelques exemples sur les fonctionnalités exploitées de la machine next-gen. "Les actions de Gollum deviennent plus tangibles et sa douleur physique, lorsqu'il manque d'endurance, se traduit directement par la façon dont le jeu est joué", déclare-t-il dans une interview. On imagine que cela se traduira aussi par les retours haptiques de la DualSense, du moins, on l'espère.



Le déjà célèbre SSD de la PlayStation 5, quant à lui, est qualifié de "game changer" par Husges qui décrit des temps de chargement minimes, notamment après un game over : mieux encore, celui-ci permettra d'afficher des zones d'exploration grandes et détaillées. Le ray-tracing ne sera pas non plus oublié :

"Les ombres nettes permises grâce au ray-tracing guideront le joueur lors des passages furtifs tandis que les lumières dynamiques en temps réel apportent un défi supplémentaire lorsque Gollum se promènera dans l'obscurité", explique le directeur artistique Mathias Fischer. "Toutes ces choses, bien sûr, ont le bel effet secondaire de rendre le jeu vaste, et ces environnements libres seront aussi spectaculaires que la Terre du Milieu le mérite."



De bien belles paroles qui donnent surtout envie de voir, enfin, du gameplay : a priori, cela ne devrait pas trop tarder puisque le jeu est prévu en 2021. Et si l'on parle ici de PS5, sachez que Le Seigneur du Anneaux Gollum sortira également sur PS4 mais aussi Xbox One et Xbox Series X/S.





Parmi les titres qui piquent le plus notre curiosité, Le Seigneur des Anneaux Gollum tient assurément une sacrée bonne place. De ce que l'on sait, il s'agira d'un jeu d'aventure contant une histoire originale sur le fameux personnage : avec une grosse composante narrative, on pourra même donner raison à Gollum ou à Sméagol, se bataillant constamment au sein d'un seul et même esprit torturé. Et le tout en plein Mordor ! Un périple alléchant qui a déjà livré un trailer, des images et qui, aujourd'hui, fournit quelques nouvelles informations au travers de l'Official PlayStation Magazine.L'édition décembre du fameux mensuel du Sony a permis de mettre en lumière la version PS5 :