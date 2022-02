Le PlayStation Game Pass de Sony bientôt déployé ? Les prix des abonnements ont fuité

Alors qu'on apprenait il y a 24 heures l'arrivée de Shadow Warrior 3 sur le PlayStation Now en day one le jour de sa sortie (1er mars 2022), de nouveaux leaks viennent renforcer le fameux projet Spartacus de Sony Interactive Entertainment, la réponse au Xbox Game Pass de Microsoft. Si c'est Jason Schreier qui a jeté son pavé dans la mare en décembre dernier, c'est au tour du journaliste Jeff Grubb (qui officie chez GamesBeat) d'apporter de l'eau au moulin en révélant que l'annonce de ce nouveau service d'abonnement est sur le point d'être annoncé. Mieux, les tarifs qui seront déployés par Sony Interactive Entertainment ont même fuité, laissant entrevoir 3 formules selon les besoins des utilisateurs. Il y a l'abonnement standard à 10$ par mois, qui revêt le nom de "Essential", qui correspond à la formule du PlayStation Plus que l'on connaît déjà et qui donne accès aux jeux gratuits chaque mois et à l'accès des jeux en ligne. Ensuite, il y a l'abonnement "Extra" proposé à 13$ par mois et qui donnerait accès au catalogue du PlayStation Now, ce qui veut dire des jeux accessibles en téléchargement. Enfin, reste la formule "Premium" vendue 16$ par mois et qui donne accès à tout le catalogue du PlayStation Now, accessible en téléchargement mais aussi en streaming. Cet accès Premium permettra également de profiter de bonus limités dans le temps, mais aussi d'anciens titres des précédentes consoles. Il n'est pas interdit que le système de films en SVOD, appelé aussi PlayStation Plus Pass et testé en Pologne depuis plusieurs mois, viennent enrichir l'abonnement ultime.

Jeux "gratuits" Catalogue de jeux Jeux disponibles en streaming Jeux rétrocompatibles Démos de jeux Prix (par mois) Essential Oui Non Non Non 10$ Extra Oui Oui Non Non 13$ Premium Oui Oui Oui Oui 16$



Enfin, sachez pour terminer que Jeff Grubb a entendu dire qu'un ravalement de façade pour l'interface utilisateur du PlayStation Store est en cours afin de lancer comme il se doit ce Project Spartacus qui va entrer en phase de test final. Autant vous dire que l'annonce serait donc imminente.