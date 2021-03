KOF XV : Yuri Sakazaki dans la lumière, le stage du Pao Pao Café aussi

Cette nuit, comme toutes les semaines, SNK n'a pas manqué de publier le nouveau "Character Trailer" consacré au très attendu The King of Fighters XV. C'est le 9ème personnage qui est mis en lumière et c'est Yuri Sakazaki qui a droit à son quart d'heure de gloire. La soeur de Ryo apparaît sous des traits plus "enfant" que d'habitude, elle qui faisait déjà très ado avec en plus ses hurlements à la limite de l'hystérie. On apprécie moins, mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que chacune de ses frappes les plus puissantes se terminent par un sound design qui rappellent celui de Fatal Fury 2 et plus récemment KOF '94. Il est d'ailleurs regrettable que SNK n'ait pas opté pour une refonte du stage Pao Pao Café de KOF '94, mythique et iconique s'il en est. En lieu et place, c'est une version plus moderne du Pao Pao Café de Bob Wilson tel qu'on l'avait vu dans Fatal Fury 3. On ne boude pas notre plaisir quand même. La sortie de KOF 15 est attendue pour un vague 2021.