Kingdom Come Deliverance 2 : millionnaire en seulement 24h, ça paye d'être radical et sans concession

Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu qui se mérite et visiblement, ça lui réussit. Des indices permettaient d'avoir un aperçu du lancement réussi du jeu, puisque sur SteamCharts, on pouvait voir que plus de 170 000 joueurs s'étaient connectés en simultané sur PC pour y jouer. Un signe qui ne trompe pas. Vous pouvez d'ailleurs vous rattraper avec notre test par écrit, ou en vidéo.