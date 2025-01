Kingdom Come Deliverance 2 : le jeu sera très bavard, un script de 1.7 millions de mots, la photo impressionnante

Kingdom Come Deliverance 2, le scénariste s'est surpassé. En effet, pas moins de 1.7 million de mots ont été écrits pour cette suite, soit le double du script du premier jeu sorti en 2018, qui comptait lui plus de 800 000 mots. Autant vous dire que si vous vous amusez à vous taper toutes les lignes de dialogues du jeu, vous en aurez pour des centaines d'heures de jeu assurément. C'est d'ailleurs un argument de vente pour le studio tchèque qui n'a pas hésité à mettre en avant le script en version imprimée à travers une photo cocasse et impressionnante. Ce n'est pourtant pas le record, détenu en effet par Baldur's Gate 3 et ses 2 millions de mots, pour 2 000 personnages doublés et près de 174 heures de cinématiques au total. Le jeu est d'ailleurs entré dans le

On savait le studio Warhorse amateur de grandes histoires et des dialogues riches et complexes, mais pourGuiness Book des records pour cela.. Concernant Kingdom Come Deliverance 2, ces 1.7 millions de mots correspondent à la lecture de 17 romans de 500 pages ou à un roman de 8 500 pages, c'est vous qui choisissez.La date de sortie de Kingdom Come Deliverance 2 est attendue pour le 4 février et cela fait plus d'une semaine qu'on a démarré l'aventure de notre côté. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre preview juste en-dessous.