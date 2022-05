Jurassic World Dominion : les femmes à l'honneur dans ce making of du film

- Prendre l’ascenseur avec Jeff Goldblum

- Écouter Jeff Goldblum parler de sa femme

- Se faire appeler Maximum puis Maximus par Jeff Goldblum

- Checker 2x Jeff Goldblum



✅ Bref, interviewer Jeff Goldblum#JurassicLondon pic.twitter.com/HUyu8RD5P1 — Maxime CHAO (@MaximeChao) 28 mai 2022

Nous sommes à une dizaine de jours de la sortie de Jurassic World Dominion et du côté de Universal Pictures, on prépare l'arrivée du dernier épisode de cette trilogie amorcée en 2015. Si l'on sait que le long-métrage Colin Trevorrow est surtout attendu pour cette réunion entre les acteurs des années 90 et ceux de la nouvelle génération, on sait également que les femmes auront une place prépondérante dans cet épisode. Entre Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Dewanda Wise (Kayla Watts), Laura Dern (Ellie Sattler) et la jeune Isabelle Shermon qui joue Maisie Lockwood, on a affaire à des personnages féminins forts et indépendants. C'est en tout cas ce que nous montre cette featurette, ou petit making of dans notre belle langue, qui permet d'avoir le point de vue de chaque comédienne, mais aussi d'apercevoir des images inédites du tournage. Allez, plus que quelques jours avant de pouvoir découvrir cet épisode best-of sur grand écran. Quant à nous, on vous prépare un reportage complet, car non seulement, on a déjà vu le film en avril dernier, mais en plus, on a pu interviewer l'ensemble du casting, Chris Pratt y compris. Restez au taquet.