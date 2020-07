It Takes Two : le développement bientôt terminé, Josef Fares (A Way Out) sait déjà quoi faire après

je l'ai déjà [le jeu] dans ma tête et je peux vous dire que vous n'avez jamais rien vu de pareil, soyez-en sûrs". Que de teasing mais il faudra certainement encore quelques années avant que ce nouveau projet n'aboutisse : tâchons déjà de voir à quoi ressemblera It Takes Two, dont la sortie est prévue en 2021.





Grande gueule, fougueux mais néanmoins créatif et sacrément dynamique, Josef Fares est un personnage à part dans l'industrie vidéoludique qui ne s'est pas fait seulement connaître pour ses discours explosifs mais bel et bien pour ses jeux Brothers A Tale of Two Sons et A Way Out : actuellement, lui et son équipe de Hazelight Studios planchent sur It Takes Two, un étrange titre coopératif dont le premier trailer fut dévoilé lors de l'EA Play Live.Et le concepteur s'est justement exprimé à son sujet au micro des podcasteurs de Wassup Conversations : figurez-vous que le développement est quasiment terminé et qu'il entre déjà dans sa phase de débogage ! On espère donc avoir un trailer de gameplay très bientôt, histoire de nous donner un meilleur aperçu de cette expérience encore énigmatique.Mieux encore, Josef Fares a confié savoir déjà sur quoi travailler après : "