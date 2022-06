Inzone : Sony lance des écrans et des casques gaming pour le marché du PC, la Chine en ligne de mire

Ce n'est un scoop pour personne, depuis peu, Sony Interactive Entertainment s'est beaucoup intéressé au marché du PC. Avec le portage de ses plus belles licences sur Steam telles que Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone, Uncharted The Legacy of Thieves Collection, Detroit Become Human, GOD OF WAR et Marvel's Spider-Man (le 12 août 2022), c'est donc une nouvelle catégorie de joueurs qui peuvent accéder à ces titres jusqu'à présent réservés aux consoles PlayStation. Si l'objectif est d'élargir le public, cette stratégie vise avant tout le marché chinois, dont la croissance et l'appétence pour le PC a explosé ces dernières années. Certes, les consoles sont désormais en vente libre dans le pays du milieu, mais les habitudes des joueurs chinois n'ont malheureusement pas changé et après des décennies à consommer du jeu vidéo sur PC, la transition vers les consoles de salon ne s'est pas faite.C'est donc sur PC qu'il faut aller chercher ce public et chez Sony, on a décidé de lancer une nouvelle marque, indépendante de PlayStation pour toucher ce marché. C'est à partir de ce postulat (non officiel) que Sony vient de lancer Inzone, qui n'est autre qu'une nouvelle marque d’équipements gaming pour les joueurs PC. Ecrans, casques-gaming et d'autres accessoires à venir, le géant japonais veut accroître et accélérer sa présence sur PC, même si la plupart de ces produits seront compatibles avec la PS5. Sébastien Minaux, Responsable Produit Senior sur l’activité TV et Gaming INZONE chez Sony France, explique d'ailleurs cette volonté d'aller au-delà de l'écosystème PlayStation :

Le marché s’est étendu : l’expansion des tournois d’e-sports et la diffusion plus large des matchs ont renforcé l’intérêt vis-à-vis du gaming. Sony ayant une longue histoire de produits audio et vidéo technologiquement avancés, cette nouvelle gamme offrira des options supplémentaires à ceux qui souhaitent améliorer leur équipement de jeu actuel. Nous nous engageons pour soutenir la croissance de la culture gaming en fournissant aux joueurs PC et PlayStation une large palette d’options pour enrichir leur expérience gaming. Sony est également fier de sponsoriser les principales ligues mondiales d’e-sport, Evolution Championship Series (Evo) 2022 et 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022, et le VALORANT Champions Tour, et nous souhaitons que la culture gaming progresse encore.











Pour le moment, Sony va donc lancer deux moniteurs et trois casques-gaming pour sa marque Inzone, avec différentes caractéristiques et des prix qui varient afin de s'adapter au porte-monnaie des utilisateurs. Du côté des écrans, il y a le Inzone M9 et le Inzone M3 qui jouissent tous les deux d'une définition 4K et un contraste élevé, avec un Local Dimming (gestion locale du rétroéclairage) sur toute la surface. Si le Inzone M9 peut compter sur son taux de rafraîchissement à 144Hz et un temps de réponse de 1 ms gris-à-gris de sa dalle IPS, le Inzone M3 peut monter jusqu'à 240Hz pour son taux de rafraîchissement, mais en 1080p Full HD. Côté design, Sony a aussi pensé ses écrans pour optimiser le confort des joueurs, avec une faible profondeur, afin de permettre de gagner de l’espace sur le bureau pour les autres périphériques. Il a aussi été pensé un faible encombrement de l’écran pour que les joueurs puissent placer facilement un clavier de biais et un imposant tapis de souris gaming autour ou sous l’écran. Bien sûr, les écrans peuvent être réglés en hauteur et au niveau de l’inclinaison, avec en prime la possibilité de choisir sa couleur d’éclairage à l’arrière du moniteur. Enfin, cerise sur le gâteau, ces écrans possèdent tous les deux un switch KVM auto (switch auto du hub USB), qui permet de contrôler jusqu’à deux PC depuis un seul ensemble clavier, souris et casque, en les branchant sur le moniteur.







En ce qui concerne les casques-gaming, Sony propose le Inzone H9 et le Inzone H7, qui sont deux casques sans-fil, et offre respectivement (sur le papier) une autonomie de 32h et de 40h. Quant au Inzone H3, il s'agit du même modèle, sauf qu'il est obligatoirement filaire. Quoiqu'il en soit, les trois modèles possède sur le côté un microphone sur perche souple basculant vers le haut, disposant de la fonction "Muet", si jamais il y a besoin de couper sa voix. Niveau performances, les trois casques offre un son spatial 360° grâce à un logiciel baptisé PC INZONE Hub, qui est censé reproduire un son spatial à partir d’une source à plusieurs canaux. Bien sûr, la technologie maison de Sony, le Tempest 3D AudioTech, est également intégré pour profiter de sons plus immersifs. Niveau design, là aussi Sony a fait des efforts pour que le joueur ne soit pas trop gêné lors de ses parties, surtout si elles durent des heures entières. On nous parle donc d'un coussinet large et doux de l’arceau qui permet de répartir le poids sur l’ensemble de la tête du joueur. La forme des oreillettes a été étudiée pour réduire la pression sur les oreilles du joueur en optimisant le contact avec les côtés de la tête. Bien sûr, ces trois casques sont équipés d'un réducteur de bruit, sachant qu'il y a également le mode "Bruit Ambiant", qui permet au joueur d'entendre quand même ce qui se passe autour de lui, comme la sonnerie de son téléphone, la sonnette de la maison, ou même un ami qui lui parlerait en jeu.

Caractéristiques des moniteurs de jeu INZONE :





INZONE M9 : moniteur de jeu 27 pouces 4K/144 Hz

Définition 4K et un contraste élevé grâce au Local Dimming sur toute la surface et à la certification DisplayHDR 600. Il couvre plus de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il fournit ainsi de superbes détails dans les hautes lumières et des noirs profonds, de même qu’une reproduction fidèle des couleurs. Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, IPS, temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) et compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le NVIDIA® G-SYNC® et le VRR du standard HDMI 2.1.



INZONE M3 : moniteur de jeu 27 pouces Full HD/240 Hz

Taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, IPS, temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) et compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le NVIDIA® G-SYNC®[7] et le VRR du standard HDMI 2.1.

Dispose de la certification DisplayHDR 400[8], d’une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB et du support de 1,07 milliard de couleurs, pour fournir une superbe expérience de jeu avec des couleurs riches.





Caractéristiques des casques de jeu INZONE :





INZONE H9 : casque de jeu sans fil à réduction de bruit : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables, la réduction du bruit et le mode Bruit ambiant. 32 heures de durée de vie de batterie9 et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.



INZONE H7 : casque de jeu sans fil : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables. 40 heures de durée de vie de batterie9 et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.



INZONE H3 : casque de jeu filaire : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables.





Prix et disponibilité :





Moniteurs de jeu INZONE

INZONE M9 : 1099 € (disponible à l’été 2022)

INZONE M3 : Prix et disponibilité connus courant 2022



Casques de jeu INZONE

INZONE H9 : 300 €

INZONE H7 : 230 €

INZONE H3 : 100 €