Indiana Jones : un jeu vidéo chez Bethesda par les développeurs de Wolfenstein

Voilà une annonce que personne n'avait vu venir : Bethesda Softworks s'est à nouveau associé avec le studio MachineGames pour développer une tout nouveau jeu, et donc une nouvelle franchise aussi, à savoir Indiana Jones. L'information n'avait pas fuité jusqu'à présent et la surprise fut donc à la hauteur des premières images qui ont été partagées par l'éditeur : inattendue. Dans ce premier teaser en CGI, on peut voir une caméra passer au-dessus d'un bureau sur lequel on aperçoit des bouquins anciens, une boussole, une carte, une vieille machine à écrire où l'on aperçoit le nom du studio MachineGames, un appareil photo old school, un chapeau et enfin un fouet. Aucun doute possible, le jeu nous promet d'incarner le plus grand aventurier que le cinéma nous a offert ses dernières décennies, sachant qu'il est prévu qu'il revienne une dernière fois, toujours sous les traits de Harrison Ford.









Bien sûr, le thème musical finit par appuyer le spectacle et nous fait savoir que nous sommes en terrain connu. On apprend également que le jeu proposera une aventure 100% inédite et originale et qu'il est donc chapeauté par le studio MachineGames, qu'on s'est mondialement fait connaître pour les derniers jeux Wolfenstein. Pas forcément des jeux d'une grande finesse, mais qui resteront tout de même de belles productions fidèles au matériau d'origine. Ces développeurs suédois ont donc gagné la confiance de Bethesda qui s'est donc payé les droits de licence d'Indiana Jones, qui n'a jamais vraiment brillé en jeu vidéo. C'est donc un enjeu important pour les deux sociétés, sachant que dans l'univers d'Indiana Jones, les Nazis font partie intégrante du paysage, et en matière de IIIème Reich, MachineGames a su exploiter cet univers avec brio dans les derniers Wolfenstein notamment.



Ça sera aussi l'occasion pour la licence Indiana Jones d'avoir une place de choix dans le paysage vidéoludique, puisque hormis les versions LEGO, on ne peut pas dire que la licence soit bien représentée. Il aura fallu la sortie des Tomb Raider et des Uncharted pour que l'esprit aventurier façon Indiana Jones existe de façon qualitative dans le jeu vidéo. Pour le moment, aucune plateforme ni date de sortie n'ont été évoquée, mais on imagine que les nouvelles consoles et les anciennes feront partie du choix de Bethesda, connaissant les pratiques de l'éditeur américain.