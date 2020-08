Horizon Zero Dawn : un premier patch pour stabiliser la version PC, les détails

les possibles crashs au lancement du jeu sur Steam

la Concentration et d'autres mécaniques de gameplay qui ne fonctionnaient pas correctement pour certains joueurs

les bugs de sauvegarde et de captures photo pour les utilisateurs dont le nom contient certains caractères spéciaux

Sortie il y a peu, la version PC d'Horizon Zero Dawn n'est pas franc succès technique : le jeu souffre de pas mal de problèmes d'optimisation, un souci dont est parfaitement conscient Sony qui vient, aujourd'hui, de déployer une première mise à jour correctrice. Ainsi, ce précieux patch 1.1 se permet de gommer certains bugs fâcheux, à savoir :Enfin, on notera plusieurs corrections de bugs divers et variés ainsi qu'un peu plus de stabilité. Les développeurs travaillent encore à la résolution d'autres problèmes : attendez-vous donc à d'autres futures updates.Sans ça, notre test de cette mouture PC d'Horizon Zero Dawn est disponible juste ici . Et ça reste un grand jeu, rassurez-vous.