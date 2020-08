Horizon Zero Dawn : un deuxième patch pour régler les problèmes sur PC

Il y a peu, Sony a fait son entrée dans le domaine du PC en livrant l'une de ses précieuses exclusivités sur Steam : Horizon Zero Dawn. Si l'aventure d'Aloy est toujours aussi géniale, on ne peut pas en dire autant de son optimisation sur la plateforme de Bill Gates qui souffrait de nombreux problèmes, aussi bien un premier patch fut délivré vendredi dernier ( dont voici d'ailleurs les apports précis ).En ce beau mercredi 19 août, les développeurs remettent ça et délivrent une seconde mise à jour, la 1.02, visant carrément à supprimer "la plupart des bugs les plus frustrants aperçus depuis le lancement". Cela comprend des crashs en tout genre mais aussi l'amélioration de certains systèmes comme l'auto-sauvegarde, la V-sync ou les animations faciales : bref, l'expérience devrait être beaucoup plus stable et c'est tant mieux. Bon jeu à tous !