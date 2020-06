Horizon Forbidden West : voyage rapide ou game over, il n'y aura aucun temps de chargement

Mathijs de Jonge.



Ainsi, notre homme avoue que le jeu exploitera pleinement les capacités du SSD de la PlayStation 5 : cela se traduit par des temps de chargement quasiment inexistants, permettant alors d'aller d'un point A à un B sur la map "très rapidement" en fast travel. Il en est de même pour les game over, dont le retour à la normale se fera illico presto.



Une belle avancée dans le confort de jeu, d'autant plus que l'on nous promet une map bien plus grande que celle d'Horizon Zero Dawn, toujours avec plusieurs régions allant cette fois-ci de la forêt, des zones sous-marines, des déserts aux villes abandonnées... comme San Francisco. Cerise sur le gâteau, des dizaines de nouvelles machines seront également au programme pour un bestiaire toujours plus varié. Nous n'avons qu'une chose à dire : vivement.





Sans conteste possible, Horizon Forbidden West est l'un des jeux les plus attendus de 2021 (oui, car on sait désormais quand il sortira , enfin dans les grandes lignes). Le jeu de Guerrilla Games a mis une jolie claque jeudi dernier à tous les spectateurs du show PS5 et la firme néerlandaise n'a pas tardé pour sortir un premier carnet de développeurs, s'appuyant du trailer déjà présenté et des paroles inédites du réalisateur