Horizon Forbidden West : de jolies images en 4K pour aller avec le gameplay, à dévorer tout de suite

Après quasiment un an de mutisme, Horizon Forbidden West s'est enfin dévoilé hier soir, et ce de façon généreuse puisque Guerrilla Games a lâché quatorze minutes de gameplay par le biais du State of Play. L'occasion de voir des combats sur la plage, un mammouth robotique imposant,Bref, Aloy est de retour et son aventure s'annonce prometteuse, c'est le moins que l'on puisse dire.Histoire de rassasier davantage la communauté, le studio néerlandais livre donc, en prime, une petite fournée de screenshots inédits. Une offre que l'on ne peut refuser,et qu'il est possible de se balader allègrement dedans.Pour rappel, Horizon Forbidden West sortira évidemment sur PlayStation 5 mais également sur PlayStation 4. En revanche,On va devoir prendre notre mal en patience, encore un peu.