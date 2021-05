Horizon Forbidden West : 14 min de gameplay sur PS5 en 4K, Aloy a de nouvelles aptitudes et gadgets

Horizon : Forbidden West sortira également sur PS4, c'est bel et bien la version PS5 qui a été présentée lors du State of Play de ce soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la suite des aventures d'Aloy est d'une beauté absolue. D'une durée de 14 minutes, la séquence a permis de découvrir quelques-unes des nouveautés sur lesquelles l'héroïne pourra compter, que ce soit pendant les phases d'exploration ou lors des combats. Par exemple, le Focus pourra désormais mettre en surbrillance les endroits qu'il sera possible d'escalader. Il y a également l'Attracteur grâce auquel il y aura moyen de grimper plus vite, ou encore l'Ailegide qui permettra de planer quelques secondes afin d'atterrir en douceur. N'oublions pas non plus le masque de plongée sans lequel Aloy ne pourra pas explorer les fonds marins. D'ailleurs, sous l'eau, il faudra se méfier à la fois des machines amphibies et des courants susceptibles de nous emporter.









En bas à droite de l'écran, on remarque la présence d'une jauge violette qui semble correspondre au Sursaut de bravoure. Une fois pleine, elle offre l'occasion de déclencher une capacité spéciale. Celle aperçue dans la démo permet à Aloy de repousser violemment son adversaire pour mieux le cibler derrière. Comme dans le premier épisode, le joueur pourra utiliser tout un tas d'armes (grenades adhésives pour ralentir les machines, flèches pour arracher les armures et faire apparaître les points faibles entre autres), sachant qu'Aloy sera également en mesure de ramasser celles des machines détruites, voire les améliorer via l'établi.







Enfin, pour ce qui est du bestiaire, les développeurs ont bien évidemment créé des nouvelles machines telles que les Ailes-d'hélion, les Galop-Griffes, les Frappe-défenses, les Carapateurs, ou bien les Tunneliers. Guerrilla Games a promis de donner des nouvelles de Horizon : Forbidden West à l'approche de sa sortie, aucune date n'ayant encore été communiquée.













En bas à droite de l'écran, on remarque la présence d'une jauge violette qui semble correspondre au Sursaut de bravoure. Une fois pleine, elle offre l'occasion de déclencher une capacité spéciale. Celle aperçue dans la démo permet à Aloy de repousser violemment son adversaire pour mieux le cibler derrière. Comme dans le premier épisode, le joueur pourra utiliser tout un tas d'armes (grenades adhésives pour ralentir les machines, flèches pour arracher les armures et faire apparaître les points faibles entre autres), sachant qu'Aloy sera également en mesure de ramasser celles des machines détruites, voire les améliorer via l'établi.Enfin, pour ce qui est du bestiaire, les développeurs ont bien évidemment créé des nouvelles machines telles que les Ailes-d'hélion, les Galop-Griffes, les Frappe-défenses, les Carapateurs, ou bien les Tunneliers. Guerrilla Games a promis de donner des nouvelles de Horizon : Forbidden West à l'approche de sa sortie, aucune date n'ayant encore été communiquée.

Si