Hogwarts Legacy : un State of Play entièrement consacré au spin off de Harry Potter

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard qui va finalement bénéficier d'un événement qui lui sera totalement dédié. En effet, on apprend que

Le dernier State of Play du 9 mars 2022 a déçu beaucoup de personnes. Non seulement parce que les jeux n'étaient franchement pas folichons, mais aussi parce que certains manquaient cruellement à l'appel, et ce malgré le fait que Sony Interactive Entertainment avait prévenu qu'il s'agissait d'un événement dédié aux éditeurs japonais. Parmi les titres que les gens voulaient voir, il y avaitAvalanche Software et Warner Bros. Games se sont associés avec PlayStation donner des nouvelles du jeu, et enfin voir de véritables séquences de gameplay. La diffusion aura lieu ce jeudi 17 mars à partir de 22h, heure française et devrait attirer pas mal de monde. Il suffit en effet de voir le nombre de vues sur le trailer YouTube (28 millions au total) pour se rendre compte à quel point ce spin-off est attendu de pied ferme.

Sony Interactive Entertainment prévient que la présentation durera environ 20 minutes, dont 14 minutes entièrement consacrées au gameplay, issu de la version PS5. On pourra également voir des développeurs d’Avalanche Software prendre la parole pour donner plus de détails sur ce qui nous attend lorsque le jeu sortira. Et peut-être que nous aurons aussi la date de sortie lors de ce State of Play ? Qui sait ? Rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est prévu sur PS5, PS4, mais aussi PC, Xbox Series X|S et Xbox One.