Hogwarts Legacy : Phineas Nigellus Black est joué par un acteur de Mission Impossible

Acteur britannique qu'on a découvert dans les films d'Edgar Wright tels que Shaun of the Dead et Hot Fuzz, et qui est devenu mondialement connu pour son rôle de Benji depuis Mission Impossible 3, Simon Pegg va prêter sa voix au personnage de Phineas Nigellus Black, le directeur de l'école de Poudlard, qui officiera donc dans Hogwarts Legacy. On rappelle que l'histoire du jeu se déroulera bien avant les aventures de Harry Potter, au début des années 1900 et c'est à cette période que Phineas Nigellus Black s'est fait connaître, lui qui est aussi l'aïeul de Sirius Black. Les deux personnages se ressemblent assez fortement, il faut bien l'admettre et Simon Pegg va se charger de lui donner vie grâce à sa voix. La vidéo qui accompagne cette annonce nous permet d'ailleurs de voir l'acteur en pleine session de doublage, puisque la mocapa été géré par un autre comédien. En revanche, on sent que Simon Pegg se sent investi dans le rôle, lui qui semble bien connaître l'univers de Harry Potter.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est toujours attendue pour le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One, puis le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch.