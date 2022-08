Hogwarts Legacy : les rumeurs de janvier avaient raison, le jeu sortira en 2023

A message from Avalanche Software. pic.twitter.com/7MnIJ2p9wO — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) 12 août 2022

Malgré toute la volonté du monde, malgré les démentis publiques, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne sortira donc pas en 2022, comme l'avaient prédit les rumeurs qui circulaient au mois de janvier dernier . Dans un tweet, puis une vidéo explicative de la part d'Avalanche Software, on apprend que les développeurs ont besoin de temps supplémentaire pour aller jusqu'au bout de leurs idées. Un message classique qui permet cependant d'avoir la date de sortie ferme et définitive (même si rien n'est ferme et définitif), à savoir le 10 février 2023. Chandler Wood, le CM d'Avalanche Software, précise cependant que cette date correspond à toutes les plateformes, sauf la version Nintendo Switch qui sortira bien après, sans plus de précision. Il en profite aussi pour rassurer les joueurs en expliquant que le studio est particulièrement fier du travail abattu et qu'ils ont hâte de partager le résultat avec tous les amoureux de l'univers de Harry Potter. On rappelle qu'il s'agira du premier jeu open world dédié à la licence, que l'histoire se déroulera dans les années 1800, bien avant la naissance de Harry Potter et que le jeu offrira des possibilités immenses en termes de gameplay, de possibilités et même d'univers.