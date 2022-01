Hogwarts Legacy : Warner dément les rumeurs d'un report à 2023, un message pour rassurer

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) 17 janvier 2022

Depuis quelques jours, Internet s'enflamme autour du possible report à 2023 de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu qui cristallise de fortes attentes depuis que le trailer d'annonce en 2020 a prouvé tout le potientiel de faire un jeu Harry Potter en mode Action-RPG. Mais le développement a été repoussé de nombreuses fois et en coulisses, il se dit que des complications ne permettent pas aux équipes de travailler convenablement. En ligne de mire, cette volonté de faire de ce Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard un jeu inclusif, comme pour marquer la rupture avec les propos jugés transphobes de la part de JK Rowling. Histoire de couper court à ces bruits de couloir, Warner Bros Games a fait connaître la liste de ses jeux qui sortiront en 2022 et Hogwarts Legacy en fait indéniablement partie. Mieux, sur le blog Wizarding World , il est également précisé que 2022 marquera l'arrivée du film Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore et le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. De quoi rassurer la communauté qui ne pouvait pas entendre de patienter une année supplémentaire pour découvrir le jeu.