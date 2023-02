Hogwarts Legacy : le trailer de lancement se focalise sur l'histoire et les enjeux, ça s'annonce épique

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et du côté de Warner Bros Games, on prépare la sortie de ce qui s'annonce comme étant un succès populaire avant l'heure. Le trailer de lancement a d'ailleurs été mis en ligne et il permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire, les enjeux, mais aussi les personnages. Car quand même on crééra son sorcier de toutes pièces, de la tête aux pieds, ce dernier aura une mission bien précise à remplir et on se gardera évidemment de vous la divulgâcher. Le jeu d'Avalanche Software offrira un monde ouvert, avec des possibilités de gameplay qui s'annonce énorme, comme le choix de son école, d'être un sorcier lumineux ou sombrer dans le côté obscur de la force et découvrir un univers comme on ne l'a jamais fait encore dans un jeu vidéo "Harry Potter".



La sortie de Hogwarts Legacy est attendue pour le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, les autres versions étant prévues un peu plus tard dans l'année.













Nous sommes à 9 jours de la sortie du très attendu