Hogwarts Legacy : le trailer cinématique a été lâché, le voici en VF !

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est définitivement lancé. Dans trois semaines, le jeu va en effet débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series, dans sa version la plus aboutie techniquement, et du côté de Warner Bros Games, on s'est dit qu'il était temps de pousser un peu la campagne promotionnelle. Un nouveau trailer vient de "poper" sur les Internets, tout en cinématique, histoire de poser l'ambiance, le contexte et quelques éléments qu'on va retrouver dans ce premier "jeu Harry Potter" en mode open world. Il s'agit d'un Action-RPG dans un monde ouvert, dans Poudlard mais aussi aux alentours, avec plein de missions et de défis dans le monde des sorciers. Il sera possible de se déplacer à l'aide d'un balais, de griffons et autres créatures à dompter. Il faudra aller en classe pour apprendre de nouveaux sorts de magie, vaquer à des occupations, mais surtout avancer dans cette histoire, où notre sorcier créé de la tête aux pieds peut sombrer du côté obscur de la sorcellerie. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est non seulement l'un des jeux les plus attendus de 2023, mais aussi celui qui a été le plus précommandé sur Steam. Autant vous dire que l'attente est phénoménale.



La sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, les autres versions arrivant plus tard dans l'année.









