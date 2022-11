Hogwarts Legacy : création du perso, exploration, cours et combat, 45 min de gameplay détaillées

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, toujours attendu pour le 10 février 2023. Si le studio nous a révélé pas mal de choses jusqu'à présent, les développeurs souhaitaient mettre en détails certains aspects de cet Action-RPG qui n'avaient pas encore été commentés dans les moindres détails. En compagnie de Chandler Wood, le Community Manager (mais également porte-parole du jeu depuis le début de la campagne promo), Alan Tew le Game Director et Boston Madsen Senior Artist, nous avons eu un bel aperçu des possibilités de création de son personnage. S'il est possible de façonner son avatar de la tête aux pieds, avec des possibilités saugrenues, des pre-sets sont aussi prévus pour celles et ceux qui n'ont pas envie de passer des heures dessus. Après avoir choisi sa coupe de cheveux, sa teinture, l'envie d'avoir des cicatrices ou pas, la tonalité de la voix, c'est Poudlard qui s'est laissé découvrir. A commencer par le dortoir, le lieu où le joueur va pouvoir être dans l'intimité, puis Alan Tew s'est attardé un peu sur l'interface utilisateur, sans trop s'étaler car il ne voulait pas spoiler trop de choses ; sans doute parce que les développeurs ont prévu d'autres vidéos explicatives d'ici février prochain.Après plusieurs minutes à arpenter les couloirs majestueux de Poudlard et de découvrir également les cours extérieurs, on a pu avoir un aperçu du système de dialogues avec les autres sorciers de l'école. Il sera donc possible de choisir les questions à poser, avec sans doute un impact sur l'aventure, même si les développeurs se sont abstenus de révéler quoi que ce soit. Afin de faire diversion, Avalanche Software annonce qu'un cycle jour/nuit est prévu dans le jeu, sans pour autant nous expliquer s'il y aura une différence dans l'exploration, les missions et les comportements des élèves en fonction du moment de la journée. Ensuite, nous avons eu droit à des détails croustillants sur le système de combat, notamment le fait qu'il existe trois catégories de sorts : dégât, force et contrôle. Le joueur devra jouer avec ces trois capacités pour contrer les attaques ennemies et notamment briser les boucliers de protection. Des couleurs apparaissent d'ailleurs pour qu'on puisse identifier leur puissance. Bien sûr, des enchaînements de magie sont prévus, le tout avec de jolies chorégraphies qui dynamisent les mouvements du sorcier qu'on dirige. Bref, de quoi donner l'eau à la bouche et patienter jusqu'à la prochaine vidéo de gameplay.