Halo The Series : l'abonnement à Paramount+ est offert sur le Xbox Game Pass

Au lendemain de l'annonce de l'arrivée du catalogue Marvel Unlimited pendant 3 mois dans le Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft enchaîne les surprises et révèle que les abonnés premium au service peuvent désormais profiter de tout le catalogue Paramount+ dès à présent, et ce pendant un mois complet. Un partenariat malin et qui correspond évidemment à l'arrivée de la série télé Halo sur la plateforme de SVOD, encore trop méconnu dans le paysage surchargé de ces service à la demande où Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et HBO Max règne en maître. Pour le moment, seul le marché nord-américain est concerné par cette offre, puisqu'en France, la série Halo est accessible sur Canal+ par le biais d'une partenariat exclusif. On va évidemment essayer de visionner cette série sur le Master Chief dès que possible, mais si l'on se fie aux premiers avis tombés aux Etats-Unis, le résultat ne serait pas à la hauteur. Sur Metacritic, Halo The Series obtient la note très moyenne de 61% par la presse, tandis que la note utilsateur est de 5.6/10 au moment où l'on écrit ces lignes.