Halo Infinite : le mode coop' est repoussé une nouvelle fois, les développeurs se justifient

Bien que sa sortie en décembre 2021 a été grandement salué par la presse et les joueurs, Halo Infinite avait un léger goût d'inachevé. Sans doute parce que certains aspects du jeu manquaient à l'appel au moment du lancement, mais que les développeurs de 343 Industries avaient promis de délivrer très rapidement. Il y a le mode coopération par exemple, qui devait arriver avec la Saison 2 du contenu post-launch, mais il va falloir s'armer de patience, puisque le studio a fait quelques révélations dans un message posté sur le Halo Waypoint. Il est en effet indiqué assez discrètement que la coopération sera disponible "plus tard" durant la saison, sans qu'aucune date ne soit précisé, ce qui laisse les joueurs dans le flou le plus total. Néanmoins, 343 Industries se justifie en expliquant que les travaux nécessaires pour que les résultats soient à l'image de ce qu'ils espèrent demandent plus de temps. Un retard de calendrier qui s'applique également à la coop' à deux joueurs en écran splitté, qui sera disponible sur l'ensemble des consoles Xbox (One comme Series X|S). Etant donné que la Saison 2 est censée arriver le 3 mai prochain, on imagine qu'il faudra dans le meilleur des cas patienter jusqu'à l'été prochain, si ce n'est pas pour la rentrée prochaine. Patience est mère des vertus comme on dit...