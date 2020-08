GTA Online : voici les 15 nouvelles voitures du pack Summer Special, des images rutilantes

éditeur de courses de monoplaces, 6 missions co-op depuis les yachts, de nouveaux modes de jeu Diamond Adversary Series... et quinze nouvelles voitures. Rien que ça !



L'intégralité des bolides vient justement d'être détaillée depuis le site officiel de Rockstar, lesquels sont compilés ci-dessous : il y en a pour tous les goûts, des Formule 1 aux supercars en passant par les 4x4 et les véhicules de plus petit gabarit. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix... et à sortir les GTA $.





LEGENDARY MOTORSPORT Benefactor BR8





Declasse DR1





Lampadati Tigon





Invetero Coquette D10







BENNY’S ORIGINAL MOTORWORKS Albany Manana custom





Bravado Youga classique 4x4





Benefactor Glendale custom





Declasse Yosemite Rancher





Bravado Gauntlet classique custom





Vapid Peyote custom







SOUTHERN SAN ANDREAS SUPER AUTOS Imponte Beater Dukes





Canis Seminole Frontier





Dundreary Landstalker XL





BF Club





Maibatsu Penumbra FF



Toujours entretenu avec un sens de l'attention étonnant, GTA Online compte bien régaler sa communauté avec son pack Los Santos Summer Special : on parle ici d'une dose de contenus assez extravagante, dont un