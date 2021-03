GTA Online : les temps de chargement bientôt réduits de 70%... grâce à un joueur

Les temps de chargement et Grand Theft Auto, c'est une grande histoire d'amour. Depuis presque toujours, le loading permettant de charger l'open world prend une plombe : il faut dire que plus les épisodes passent et plus le monde s'avère large... et sacrément dense. C'est évidemment le cas de GTA Online, le fameux multijoueur de GTA 5, toujours actif aujourd'hui et qui n'est pas prêt de s'estomper puisqu'un portage est prévu cette année sur PS5 et Xbox Series X/S. En attendant ces moutures next-gen, un drôle de fait, décidément insolite, vient de se produire : las de ce temps de chargement qui tire en longueur, un joueur du nom de t0st s'est attelé, lui-même, à établir un patch non officiel pour le réduire de façon drastique.Ce patch correctif, dont t0st gardait la recette secrète, a finalement intéressé Rocktar qui s'est alors empressé de le contacter. Et la discussion a mené à un échange fructueux : la maison au R étoilé a récompensé notre joueur devin de 100 000 $, rien que ça. Quant à cette mise à jour, elle sera prochainement appliquée à GTA Online pour que le monde entier puisse en profiter. On peut donc remercier t0st grandement en lui faisant une ola et un tonnerre d'applaudissements. Tout de suite, même.