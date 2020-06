En hommage à George Floyd, Rockstar éteint les serveurs de GTA Online et Red Dead Online

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online. — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 juin 2020

Comme nous vous l'indiquions pas plus tard que ce matin , de plus en plus de firmes vidéoludiques multiplient les gestes contre le racisme suite aux événements américains : Sony a bien sûr décalé la présentation de sa PS5 pour laisser "d'autres voix plus importantes se faire entendre" et Square Enix, lui, a fait un don de 250 000 dollars à plusieurs associations luttant pour l'égalité. Désormais, au tour de Rockstar d'agir fortement : la firme au R étoilé s'apprête à éteindre les serveurs de GTA Online et Red Dead Online, pourtant très fréquentés et faisant partie de ses poumons économiques.Cette fermeture sera toutefois momentanée et surtout symbolique puisqu'effective de 20h à 22h, heure française, soit une manière grandiose de laisser de la visibilité à l'enterrement de George Floyd qui se tiendra pendant ces mêmes horaires. Une manière forte et internationale de faire valoir le droit des hommes et dénoncer les conflits raciaux, justement l'un des thèmes traités fréquemment de manière satirique dans les Grand Theft Auto.